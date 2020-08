«Una squadra eterogenea fatta da tante persone impegnate da anni sul territorio, ma anche da persone lontane dalla politica che hanno però a cuore le esigenze dei loro concittadini». Così Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e candidato della coalizione e di centrodestra alle prossime elezioni amministrative, descrive la propria squadra di candidati per il consiglio regionale, della provincia di Genova, presentata questa mattina, in largo Pertini a Genova, insieme al sindaco Marco Bucci e al senatore Sandro Biasotti.

Ilaria Cavo, Lilli Lauro, Stefano Anzalone, Federicolo Bogliolo, Giovanni Boitano, Bettina Bolla, Dario Capurro, Domenico Cianci, Caterina Cosini, Franca Garbarino, Mirylory Antonella Lai, Patrizia Marchesini, Ylenia Mocci, Roberto Romano, Alberto Turco, Gerolamo Valle. Questi i nomi dei candidati della Lista Toti Presidente.

«Tante cose sono state fatte in cinque anni nella nostra Regione e anche a Genova, basti pensare al nuovo Waterfront che va avanti e cambierà il volto della città, alle riqualificazioni dei quartieri come l’abbattimento delle dighe di Begato, passando per il restauro delle passeggiate a mare e del Porticciolo di Nervi, il nuovo palazzetto dello sport a Multedo, la riqualificazione di Cornigliano e corso Sardegna − descrive Toti − Abbiamo reso questa città anche più sicura con le opere per il dissesto idrogeologico tra cui lo scolmatore del Bisagno, che è il più grande cantiere di difesa del suolo in Europa. Abbiamo avvicinato la sanità ai cittadini con le Case della Salute di Pegli, Voltri, Quarto e in val Polcevera. Ma di certo non vogliamo fermarci perché ancora molto c’è da fare dopo decenni di immobilismo».

I candidati

Ilaria Cavo, 47 anni, giornalista, scrittrice e assessore regionale uscente alla Formazione, Sport, Politiche giovanili e culturali. Inviata e opinionista di molte trasmissioni giornalistiche di successo e autrice di diversi libri basati sulle sue inchieste.

Lilli Lauro, 56 anni, dal 2015 è consigliere regionale della Liguria oltre che presidentessa del Gruppo consiliare “Giovanni Toti Liguria”. Nel 2007 e nel 2012 viene eletta in Consiglio comunale a Genova. Nel 2013 si candida alle elezioni Politiche al Senato nella lista Pdl e nel 2014 È candidata alla carica di Consigliere della Città Metropolitana.

Stefano Anzalone, 57 anni, Cavaliere della Repubblica, è sovrintendente capo della Polizia di Stato e ha svolto attività sindacale nel Sap (sindacato autonomo di Polizia). È attualmente consigliere comunale a Genova con delega allo sport e dal 2014 è consigliere Metropolitano. Da più di 10 anni è impegnato nella politica locale, sul territorio: dal 2002 al 2007 è stato consigliere nel Municipio Centro Ovest, dal 2007 al 2009 consigliere comunale e dal 2009 al 2012 assessore allo Sport del Comune di Genova.

Federico Bogliolo, 28 anni, dal 2017 è vicepresidente a assessore con deleghe alla manutenzione, viabilità e sport del Municipio IX Levante. Già nel 2012, nello stesso municipio, era stato eletto consigliere.

Giovanni Boitano, 70 anni, di Favale di Malvaro. È sposato, ha 2 figli, laureato in Ingegneria meccanica, è consigliere regionale uscente. Dal 1985 al 1993 è stato consigliere provinciale. Sindaco di Favale dal 1994 al 2004 e dal 2009 al 2010 quando ha lasciato l’incarico per andare a ricoprire, nella precedente legislatura, il ruolo di assessore alle Politiche Abitative, Edilizia e Lavori Pubblici. Per oltre 15 anni è stato assessore nella Comunità Montana Fontanabuona e presidente del Consorzio Rio Marsiglia.

Bettina Bolla, 46 anni, interprete e traduttrice, imprenditrice turistica, è attualmente assessore al Turismo, Comunicazione e Contributi esterni del Comune di Varazze. Gestisce lo stabilimento balneare di famiglia, i Bagni Mafalda Royal ed è presidente di Donnedamare, associazione di imprenditrici del settore balneare e del sindacato La Base Balneare. È anche vicepresidente del MIP (Movimento Italia Produttiva).

Dario Capurro, 62 anni, di Recco. Dopo aver conseguito il diploma si iscrive alla facoltà di Economia e a 23 anni inizia a lavorare nel settore informatico privato, dove resta per oltre 30 anni. Oggi si occupa invece del settore commerciale per le aziende. Appassionato di politica già dall’adolescenza, entra in consiglio comunale a Recco a 27 anni, dove viene rieletto per 34 anni consecutivi. Dal 1999 al 2009 è stato vicesindaco di Recco, dove dal 2009 al 2019 viene eletto sindaco della cittadina. Da subito aderisce al progetto di Cambiamo! di Giovanni Toti, per cui partecipa alla fondazione del circolo del Golfo Paradiso.

Domenico Cianci, 63 anni, dal 1990 al 2012 è stato eletto consigliere comunale a Rapallo, dove è nato, e dove è stata, dal 1999 al 2004, anche presidente del consiglio comunale. Dal 1979 fa parte dell’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari è bello stesso anno ha fondato il suo studio. È Cavaliere della Repubblica, socio del Lione Club di Rapallo e socio dell’Unione cristiana imprenditori e dirigenti, Gruppo Ligure – sezione Tigullio.

Caterina Cosini, 36 anni, artigiana e imprenditrice ha aperto una sua attività a Genova nel settore dell’estetica dal 2015 e per ampliare la sua formazione sta terminando il corso di laurea in podologia all’Università di Genova.

Franca Garbarino, 57 anni, ha le sue radici in val Fontanabuona, dove tuttora lavora nell’azienda di famiglia che si occupa di ardesia. Laureata in Economia e Commercio, sposata con due figli, grazie alla sua attività ha lavorato molto con il mercato estero ma anche su tutto territorio ligure. Ha a cuore particolarmente il rilancio dell’entroterra di Levante e, oltre al lavoro, si è dedicata, negli anni, alla vita associativa: dal 2009 al 2014 è stata presidente del Gruppo territoriale Tigullio di Confindustria Genova; dal 2003 presidente del Distretto dell’Ardesia. È membro del Consiglio di Giunta di Confindustria Genova dal 2007 ed è stata consigliere del Consiglio Esecutivo di Confindustria dal 2011 al 2014.

Mirylory Antonella Lai, 47 anni, dal 1999 è laureata in Giurisprudenza. Ha creato una applicazione per smartphone, pc e tablet che permette da remoto la sottoscrizione di contratti con l’idea di svilupparla anche in ambito legale per alleggerire e velocizzare le pratiche nel settore.

Patrizia Marchesini, 52 anni, è avvocato, laureata in giurisprudenza nel 1994. ex consigliere comunale Eletta nel 2014 consigliere comunale a Santa Margherita, sua città, con delega agli Affari legali e contratti, Servizi demografici, Trasparenza e rapporti con il cittadino, Reperimento finanziamenti, politiche comunitarie, coordinamento progetti, Sport. Riconfermata consigliere comunale alle elezioni del 2019, ricopre l’incarico di Capogruppo nella lista civica del sindaco Donadoni. Come consigliere ha attualmente delega agli Affari legali e generali e alla Promozione e sviluppo dello sport.

Ylenia Mocci, 35 anni, è nata e cresciuta nel quartiere genovese di Certosa, dove ha investito non solo la sua vita ma anche la sua attività economica da imprenditrice. Consigliere del Civ, dopo la tragedia del ponte Morandi che ha colpito duramente la città e soprattutto le zone della Val Polcevera, si è impegnata in prima persona per il suo quartiere e le problematiche legate all’emergenza post crollo.

Roberto Romano, 50 anni, è imprenditore, esperto di marketing aziendale e del mondo digitale, specializzato in social media marketing. In politica dal 1996 è stato segretario e responsabile sportivo di Forza Italia.

Alberto Turco, 49 anni, lavora in porto come elettricista per la “Ignazio Messina S.p.A. Nel 1988, in seguito a un incidente stradale, ha perso la gamba sinistra. Da allora ha iniziato una nuova vita e un percorso che lo ha portato, due anni fa, a dare vita, insieme ai dirigenti della Levante C – Pegliese, alla formazione di una squadra di calcio amputati.

Gerolamo Valle, 60 anni, è architetto dal 1992. Dal 2012 al 2017 ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale ad Arenzano. Prima di conseguire la laurea ha lavorato per gli studi degli architetti Gardella e Rossi per la progettazione del nuovo Teatro dell’opera di Genova Carlo Felice in qualità di collaboratore. Dal 2018 è delegato della Federazione Italiana Golf provincia Savona e Genova. Dal 2015 al 2017 è stato nel consiglio di amministrazione della Fondazione Acquario di Genova. Dal 2013 al 2019 è stato presidente del Golf club di Arenzano e dal 2016 è presidente di Liguria golf.