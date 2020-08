Agenda fitta di appuntamenti in Liguria per i rappresentanti della Lega. Oggi, alle 10,30, il segretario regionale Edoardo Rixi partecipa all’inaugurazione del point elettorale in via Molassana 149 B-151 Rosso e a seguire al gazebo in largo Boccardo.

Alle 10,30, ad Arma di Taggia (Imperia), il referente provinciale della Lega Imperia Flavio Di Muro e i candidati della Lega del collegio di Imperia alla gazebata di coalizione con il presidente della Regione Giovanni Toti.

Alle 12 il segretario Rixi sarà a Bargagli, alle 14,30 a Torriglia e alle 15,30 incontrerà i cittadini di Rovegno.

Domani Matteo Salvini tornerà in Liguria, per una serie di incontri nel Ponente. Alle 10 sarà a Cairo Montenotte, in visita alla Scuola di Polizia Penitenziaria di via XXV Aprile. Alle 11 presenzierà all’inaugurazione del Lega Point in via Roma 11.

Alle 12,30 si sposterà a Savona, per l’inaugurazione del Lega Point in via dei Mille. Alle 13 incontrerà i cittadini savonesi al gazebo Lega in piazza Sisto IV.

Alle 15,30 Salvini sarà invece a Genova in sopralluogo nel quartiere Begato con il presidente Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, per un incontro con i comitati delle famiglie residenti (previsto punto stampa in via Maritano 80).

Alle 16,15 a Genova per un incontro con i cittadini (gazebo Lega, via Napoli ang. via Vesuvio, quartiere Oregina).

Altro incontro con i cittadini genovesi alle 19,30, in piazza Matteotti. Alle 21 cena sulla Nave Italia al Porto antico.

Mercoledì 2 settembre, a Rapallo, “Colazione con Salvini” – Bar “La Carapina”, lungomare Vittorio Veneto 35. Successivamente è previsto ancora un incontro con i cittadini al gazebo Lega, in piazza Martiri della Liberazione.