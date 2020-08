Intesa sul programma tra Forza Italia, Liguria Popolare e Polis, la lista civica che fa capo a Claudio Scajola, e conferma del sostegno di Berlusconi al suo ex ministro. È quanto emerge dalla riunione di ieri sera tra Andrea Costa, a cui fa capo Liguria Popolare, il coordinatore ligure di FI, Carlo Bagnasco, e Claudio Scajola, e dal successivo incontro conviviale tra i forzisti liguri in un ristorante di Genova.

Alla riunione, avvenuta dopo le 18 nella sede genovese di Forza Italia, si è raggiunta senza difficoltà l’intesa tra le tre formazioni su programma e progetti, di ispirazione cristiana, liberale ed europeista. Meno facile sarà trovare un accordo sulla formazione delle liste nelle quattro province e sugli eventuali incarichi di giunta in caso di vittoria della coalizione pro Toti. Liguria popolare, che fa parte di una formazione nazionale (Noi per l’Italia, guidata da Maurizio Lupi) e ha ottenuto la presenza del proprio simbolo accanto a quello di FI, e Polis, che in sostanza è una lista civica degli azzurri ed è forte nel ponente regionale, si contenderanno lo spazio a fianco di FI e dello stesso Toti.

Intanto Berlusconi ha confermato il suo appoggio a Scajola. Ieri

sera un gruppo di candidati, dirigenti e attivisti della galassia azzurra, tra i quali lo stesso sindaco di Imperia, il coordinatore regionale di FI Carlo Bagnasco, il responsabile regionale dei Seniores di FI Beppe Costa, gli ex assessori del Comune di Genova Arianna Viscogliosi e Giancarlo Vinacci, si è riunito a cena ial ritorante genovese I Sassi. E Berlusconi è intervenuto con una telefonata, trasmessa in viva voce, dichiarando «stima, amicizia e affetto» nei confronti del suo ex ministro, che ha ringraziato per aver accettato di impegnarsi nel coordinare il progetto. Alla fine del suo intervento, Berlusconi ha annunciato che parteciperà personalmente alla campagna elettorale anche in Liguria e che sarà a Genova dopo il 21 agosto.