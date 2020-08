Il Pd e Articolo Uno hanno presentato i candidati alle prossime regionali. Politici di lungo corso, amministratori locali, attivisti e esponenti di spicco della sanità ligure tra i nomi comunicati ufficialmente.

Sono sedici i candidati nel collegio di Genova alle prossime regionali. Il capolista è Giovanni Lunardon, già capogruppo in consiglio regionale, confermati anche i consiglieri Luca Garibaldi e Pippo Rossetti.

A Genova candidati anche i consiglieri comunali di palazzo Tursi Claudio Villa e Alberto Pandolfo. In lista anche Elena Putti, segretaria di sezione alla Foce, Angelica Radicchi, indipendente, e Lucina Torretta, assessore del municipio Media Val Bisagno.

In lista, nel collegio di Genova, anche Patrizia Avagnina, espressione di Articolo Uno, nota per aver difeso le istanze dei cittadini di Cornigliano, sempre per Articolo Uno in lizza anche Silvio Del Buono, già direttore scientifico dell’istituto Gaslini.

Altri nomi: Maria Luisa Biorci, ex sindaco di Arenzano, e quello attuale Luigi Gambino. Arriva da Ponente anche Viola Boero, da Voltri. Folta la rappresentanza dell’entroterra: Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione, Armando Sanna, sindaco di Sant’Olcese.

Per quanto riguarda il collegio di Imperia i candidati sono Annina Elena, assessore alla Cultura del Comune di Cervo, Andrea Gorlero, già consigliere comunale a Sanremo e presidente di Amaie Energia, Enrico Ioculano, l’ex sindaco di Ventimiglia e Claudia Regina, vicesegretario del Pd di Imperia.

A Savona in lizza Mauro Righello, consigliere uscente, Alessandra Gemelli vicesegretario regionale del partito, Roberto Arboscello, sindaco di Bergeggi, Ilaria Pietropaolo infermiera e alpinista varazzina (espressione di Articolo Uno) e Massimo Niero, sindaco di Cisano sul Neva.

Nello spezzino sono cinque gli aspiranti consiglieri: Davide Natale consigliere comunale a Brugnato, Francesca Castagna, avvocato, membro dell’assemblea nazionale del Pd, vice segretaria comunale del partito a Sarzana, Ilario Agata, sindaco di Levanto, Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore e Pieraldo Canessa (già primario di Pneumologia all’Ospedale San Bartolomeo) per Articolo Uno.