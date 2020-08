Mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, il leader della Lega Matteo Salvini sarà in Liguria, in provincia della Spezia.

Mercoledì, alle 10, incontrerà i cittadini di Varese Ligure, in piazza Castello. Alle 12 sarà a Portovenere, per visitare la base del Comsubin (Comando Raggruppamento Subacquei e Incursori “Teseo Tesei” della Marina Militare) alla fortezza del Varignano.

Alle 15 Salvini si sposterà a Riomaggiore, per visitare la cantina della Cooperativa Agricoltura 5 Terre, in località Groppo. Alle 17, alla Spezia, visiterà il campo sportivo A. Montagna, che ospiterà gli assoluti di atletica nel 2021, e parteciperà alla presentazione del progetto contro la violenza verso le donne attraverso calcio femminile Spezia Calcio, in viale Nicolò Fieschi.

Gli ultimi due appuntamenti della giornata saranno alle 18,30, in piazza Mentana alla Spezia, per un incontro pubblico, e alle 20,30, a Ponzano Superiore (Santo Stefano Magra), a cena con i militanti e sostenitori (ristorante “La Trigola”).

Giovedì 20 agosto, alle 9,30 a Sarzana, “Colazione con Salvini” alla pasticceria

Gemmi di via Mazzini.