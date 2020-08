La giunta comunale di Rapallo ha stanziato 30 mila euro per la manutenzione straordinaria (ampliamento della veranda “pre-ingresso”) dell’asilo nido, 60 mila euro per l’installazione di tensostrutture per accessi ai plessi scolastici per garantire il distanziamento sia alle scuole materne sia alle scuole elementari.

Individuata anche nuova sede per la Banda Città di Rapallo, che verrà spostata in via Emiliani da via Paulucci, cedendo i suoi attuali locali all’adiacente istituto scolastico, anche questo intervento viene effettuato in ottica funzionale a liberare spazi per il distanziamento.

Inoltre la giunta ha deliberato un atto di indirizzo da portare ad approvazione nel prossimo consiglio comunale, per l’acquisto di un importante lotto funzionale alla creazione della sede della protezione civile in zona San Massimo (campi da tiro) struttura considerata di fondamentale importanza per la prevenzione e la sicurezza del territorio viste le continue allerte meteorologiche e i repentini mutamenti climatici.