Mettere in moto una politica attiva dell’occupazione, concretizzare un percorso adeguato e personalizzato di accompagnamento verso l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale.

Questa la principale finalità dell’atto di indirizzo deliberato nei giorni scorsi dalla giunta comunale di Rapallo e grazie al quale verranno avviate le procedure necessarie a inserire efficacemente i cittadini residenti a Rapallo che percepiscono il reddito di cittadinanza in progetti lavorativi utili alla collettività.

Le iniziative verranno individuate sulla base delle reali necessità del territorio e della comunità, dovranno essere finalizzate a conseguire un obiettivo specifico e quantificabile e potranno ricadere in diversi ambiti.

Sono state individuate diverse possibilità di inserimento, in ambito sociale, l’assistenza a persone anziane o con disabilità; in ambito culturale, il supporto nell’organizzazione di eventi, mostre ed esposizioni; nella sfera della tutela ambientale, la riqualificazione di percorsi paesaggistici o di aree verdi e infine nella tutela dei beni comuni, la manutenzione di giochi per bambini e altre aree attrezzate.