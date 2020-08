Novità in arrivo per il parcheggio di piazza IV Novembre a Rapallo. Gli operatori della ditta SIS parking stanno completando gli ultimi test per introdurre, a partire da questo pomeriggio, due sostanziali aggiornamenti nel sistema di utilizzo e pagamento dei parcheggi.

Da oggi sarà attivo il nuovo impianto a barriera con pagamento del totale dovuto presso la

cassa automatica al momento del ritiro del veicolo.

Altra novità riguarda i veicoli dei residenti: grazie all’inserimento di un sistema automatico di riconoscimento dei mezzi non sarà più necessaria la tessera, né sarà necessario digitare il numero della propria targa sul parcometro per pagare la tariffa agevolata (€ 0,50/ora) permettendo agli utenti un notevole risparmio di tempo. Rimarrà comunque necessaria la registrazione dei veicoli in Comune.

Per tutti i mezzi di residenti e non residenti, sarà inoltre possibile effettuare il pagamento

della sosta, oltre che dalla cassa automatica posta all’interno del sito, anche tramite carta di credito e bancomat, grazie all’installazione di un pos (anche contactless) presso la sbarra

di uscita.