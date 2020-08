Da oggi, lunedì 31 agosto, riaprono con orario continuato alcuni uffici postali della provincia di Genova: Arenzano, in viale Sauli Pallavicino 88, Cogoleto in piazza Martiri Liberta 13 , Genova 14 in via Vallechiara 1r., Genova 36 in corso Sardegna 2, Genova 54 in Via Piccone snc, e Genova 58, in via Pastorino 87r., sono tornati ad essere disponibili della cittadinanza con orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35).

Nel genovese l’apertura pomeridiana è attiva anche nelle sedi di Genova 43 in via Piazza Gaggero 44r, Sestri Ponente in via A. Catalani 49r, Sampierdarena in piazza Monastero 4, Genova Centro in via Dante 4, Genova 19 in via Granello 7r, Genova 61 in via Molassana 120, Genova 66 in piazza Sivelli 1 e Genova 8 in via San Fruttuoso 44r.

Anche in questa fase, l’azienda raccomanda ai cittadini di entrare negli uffici postali avendo cura di indossare i dispositivi di protezione individuale.

Per conoscere gli orari degli uffici postali aperti e per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito oppure contattare il numero verde 800 00 33 22.