Dopo il definitivo via libera ricevuto dal ministero dello Sviluppo Economico e con il benestare del comitato di sorveglianza, è stato formalizzato in queste ore il contratto tra Piaggio Aerospace e Banca Ifis per un finanziamento per un importo complessivo di 30 milioni di euro. Il finanziamento è sotto forma di anticipo contratti e operazioni di factoring.

«L’accordo − spiega il commissario straordinario Vincenzo Nicastro − raggiunto al termine di un processo che ha inizialmente coinvolto altre istituzioni finanziarie pubbliche e private, permetterà ora a Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace, di portare definitivamente a regime le attività produttive e di manutenzione richiamando dunque progressivamente e secondo il piano concordato i lavoratori ancora in cassa integrazione. Potrà inoltre essere portato a compimento anche il processo di vendita».

Commenta Luciano Colombini, amministratore delegato di Banca Ifis: «Per Banca Ifis si tratta, dopo una prima linea di credito finalizzata nel 2019 per la cessione di crediti fiscali, della seconda operazione con il gruppo aeronautico, a sostegno non solo della produzione ma dei territori in cui l’impresa opera e, soprattutto, dell’occupazione».