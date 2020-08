Due appuntamenti, il prossimo fine settimana, per scoprire diverse sfaccettature del Beigua, accompagnati dagli esperti del Parco.

Sabato 22 agosto si inizia con il Geotrekking al Lago dei Gulli insieme alla geologa e guida del Parco: partiti da Sassello, dopo aver attraversato l’ombrosa Foresta della Deiva si arriva al geosito per ammirare le maestose Leherzoliti e comprendere le forme del paesaggio.

L’escursione è mediamente impegnativa e durerà tutta la giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle 12. Il costo è di 10 euro a persona.

Per domenica 23 invece appuntamento a Tiglieto, attrezzati di macchina fotografica per seguire l’esperto fotografo e naturalista del Parco in trekking fino a un luogo davvero incantevole: la Valle del rio Baracca, tra cascate e ambienti delicati che ospitano rettili e anfibi. Saranno approfondite le tecniche di fotografia del paesaggio e della macro fotografia.

L’escursione è mediamente impegnativa e durerà tutta la giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle 12, costo di 10 euro a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

Continuano inoltre nel fine settimana le visite guidate gratuite alla Badia di Tiglieto per celebrare i 900 anni dalla sua fondazione. Prenotazione obbligatoria on-line fino ad esaurimento dei posti disponibili.