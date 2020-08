«La struttura commissariale ha fatto un contratto a corpo. Stiamo facendo l’ esame dei conti finale se ci sono motivi validi per giustificare extra costi saranno fatturati a Aspi, che ha pagato il ponte fino a ora».

Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del ponte sul Polcevera Marco Bucci questa mattina ai Magazzini del Cotone dopo che alcune aziende hanno annunciato costi-extra per l’opera.

Bucci ha annunciato che dopo la cerimonia di inaugurazione il ponte sarà aperto al pubblico, domani sera o mercoledì mattina. Per la cerimonia di inaugurazione ci sono anche piani alternativi, B e C in caso di pioggia ma «al momento andiamo avanti con il piano A, con l’inaugurazione sul ponte».