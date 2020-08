La convenzione tra Atp Esercizio e Teatro Carlo Felice, secondo la quale l’azienda di trasporto è vettore ufficiale dell’istituzione culturale, trova la sua prima applicazione nel post lockdown per un evento d’eccezione: la partecipazione dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova al Festival dei Due Mondi di Spoleto.

L’evento si svolgerà il prossimo 28 agosto, alle 20,30 nella piazza del Duomo della città umbra: si tratta di “Le creature di Prometeo, le creature di Cappucci”.

Così come previsto dalla convenzione, Atp Esercizio metterà a disposizione del Teatro Carlo Felice un pullman granturismo, per trasportare orchestrali e maestranze. Il presidente di Atp Esercizio, Enzo Sivori, sottolinea: «Con la convenzione tra Atp e il Teatro Carlo Felice, proseguiamo quella campagna volta a offrire sempre nuovi servizi. Questa volta abbiamo puntato su una collaborazione che ha un forte valore anche dal punto di vista culturale e scegliendo di diventare partner di un’istituzione come il Teatro Carlo Felice».