Basilico genovese dop, olio dop Riviera Ligure e le dop e igp dei vini liguri promosse dall’Enoteca Regionale, tornano il 28 e 29 Agosto a Diano Castello al Premio Vermentino 2020 con il programma promozionale Assaggia la Liguria.

Sabato 29 agosto alle ore 16 al Teatro Concordia Assaggia la Liguria show: evento alla scoperta della preparazione del pesto al mortaio con la degustazione di olio dop Riviera ligure e le dop e igp dei vini liguri promosse dall’Enoteca Regionale.

Un evento (e anche uno stand, visitabile in entrambi i giorni del premio) per comunicare come la certificazione di origine sia un valore concreto non solo nel settore vitivinicolo ma anche per le eccellenze agroalimentari della Liguria.

Basilico genovese dop e Olio dop Riviera Ligure saranno ancora protagonisti nella stessa giornata, ore 18.15 sempre al Teatro Concordia

A seguire sarà proiettato il video che i Consorzi di tutela, Olio extravergine di oliva dop Riviera Ligure e Basilico genovese dop, hanno realizzato come vero e proprio sequel del video The Basil journey.

Il video che sarà presentato fa parte di una campagna promozionale realizzata dalle due dop liguri che è stata finanziata dal Mipaaf, il ministero per le Politiche agricole.

Assaggia la Liguria è il programma di comunicazione dei Consorzi di tutela del basilico genovese dop e dell’olio dop Riviera Ligure, insieme all’Enoteca Regionale della Liguria, svolto con il sostegno dalla Regione Liguria e del Feasr dell’Unione Europea – Psr 2014/20, che offre a consumatori e operatori un’informazione mirata a conoscere le storie di questi prodotti e i valori che la dop mantiene lungo la filiera produttiva.