In occasione del 23° International Lighthouse/Lightship Weekend, un evento annuale nato in Scozia legato al mondo radioamatoriale, la Lanterna di Genova sarà protagonista: sabato 22 e domenica 23 agosto, dalle 10 alle 17, ospiterà antenne e trasmettitori per poter comunicare, nelle diverse bande radio, con i radioamatori nel mondo partecipanti all’evento.

L’iniziativa è a cura di Ari, Associazione Radioamatori Italiani – sezione Genova (qui il loro sito).

Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta, diventando un importante appuntamento nel mondo radioamatoriale: dall’esordio ad oggi hanno aderito oltre 85 nazioni.

A partire delle 00.01 UTC del sabato fino alle 24.00 della domenica, moltissimi radioamatori attivano in questo modo fari e navi faro in ogni parte del mondo.

I radioamatori della Sezione A.R.I. di Genova hanno ottenuto per la prima volta il permesso di trasmettere dalla Lanterna, con il nominativo IQ1L, nell’edizione del 1998.

Per approfondimenti e informazioni tecniche cliccare qui e qui.

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova ha riaperto al pubblico da martedì 19 maggio, tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti: ingresso contingentato, necessità di dispositivi di protezione individuale e igienizzante, screening della temperatura corporea. In più, la Lanterna è il primo museo ad utilizzare Fastpass, una app che consente ai visitatori di verificare in tempo reale i tempi di attesa e prenotare l’orario della visita, per evitare assembramenti lungo il percorso e facilitare gli accessi. Si consiglia inoltre l’acquisto online del biglietto.

È visitabile con orario estivo dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30), sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 19 (ultimo ingresso 18.30).