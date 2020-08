Il Comune della Spezia comunica che è disponibile il modulo per la presentazione dell’istanza di riduzione Tari 2020 per utenze non domestiche.

Le domande potranno essere presentate dagli aventi diritto fino a mercoledì 30 settembre tramite il portale di Spezia Risorse cliccando qui (dal menu di sinistra alla voce “Area privata”, “Servizio Esenzione/Riduzione TARI – 2020” e nella pagina successiva scegliere la voce di “Riduzione”).

Coloro che non sono ancora accreditati sul portale di Spezia Risorse online potranno farlo qui (click sulla voce “Richiesta credenziali servizi online”).

L’invio delle credenziali sarà effettuato entro 48 ore sulla mail indicata.

Tutte le dichiarazioni rese tramite lo strumento dell’autocertificazione saranno oggetto di specifici controlli a campione da parte del Comune e di altri enti della Pubblica Amministrazione

Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti, gli interessati possono rivolgersi a Spezia Risorse (per informazioni sulla riduzione/utenza), tari@speziarisorse.it, telefono: 0187 1603005 (opzione 1) da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16, il sabato dalle 9 alle 12. Per assistenza tecnica/informatica: webapp@speziarisorse.it; telefono: 0187 1603005 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 16, il sabato dalle 9.00 alle 12.