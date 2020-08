L’Istituto italiano di tecnologia, per la sua Direzione comunicazione e relazioni esterne, all’interno dell’ufficio Social Media, cerca una figura di social media manager junior per un tirocinio curriculare.

Obiettivi e modalità del tirocinio:

Il/la candidato/a ideale supporterà l’Ufficio Social Media della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne nello sviluppo della strategia di comunicazione dei social media di Iit e di altri touchpoint (magazine, newsletter…) e nella gestione operativa dei singoli progetti.

Obiettivo del tirocinio è l’apprendimento nella gestione dei contenuti e dei format di Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, del magazine online, e dei piani editoriali collegati, declinando la strategia di comunicazione in base al canale e al formato e redigendo/manutenendo i relativi contenuti anche in ottica seo.

Al tirocinante sarà richiesto un report finale di attività.

Attività del tirocinante:

Community Management. Formazione all’utilizzo degli strumenti professionali dei principali Social Media (es. Creator Studio, Tweetdeck, Hootsuite, Facebook Insights, Twitter Analytics, LinkedIn Analytics). Apprendimento della produzione di testi per social media e magazine online.

La durata è di sei mesi.

Requisiti: corso di Laurea in discipline scientifiche o Laurea in Comunicazione e affini. Ottima conoscenza della lingua inglese. Più che buona conoscenza del pacchetto Office (Excel, Powerpoint, Word) e buona padronanza nell’uso degli strumenti informatici in ambito digital/social media (WordPress, Canva).

Per candidarsi occorre inviare il proprio Cv utilizzando il form online entro il 31 agosto 2020.

Clicca qui per maggiori informazioni