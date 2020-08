Oltre 1 miliardo di euro. Questo il valore generato dagli acquisti online effettuati dagli e-shopper nella nostra regione (circa il 37,8% dei liguri) nel 2019.

Per e-shopper l’Istat intende persone di 14 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 3 mesi e che hanno ordinato o comprato merci e/o servizi per uso privato su Internet

Secondo gli ultimi dati Istat, l’anno scorso il valore dell’e-commerce ha sfiorato i 34 miliardi di euro a livello nazionale. La regione più “online” è la Lombardia, con oltre 8,4 miliardi di euro di acquisti sul web, seguita da Lazio, Emilia-Romagna e Veneto, con cifre intorno ai 3 miliardi, Piemonte (2,8 mld) e Toscana (2,6).

In Liguria la provincia che registra il maggior valore di acquisti effettuati online è Genova, con 610 milioni. Seguono Savona (159 milioni), La Spezia (135) e Imperia (104).

Gli articoli per la casa sono gli acquisti online più gettonati in Liguria: li hanno comprati il 41,1% degli e-shopper nel 2019. Al secondo posto ci sono gli abiti, compresi gli articoli sportivi, scelti dal 39,9% degli e-shopper. Il 31,2% conclude online l’acquisto per i pernottamenti per le vacanze, il 29,3% fa sul web altre spese per le vacanze.

Seguono, con il 27,9%, gli acquisti di libri (compresi gli e-book), attrezzature elettroniche (20,8%), biglietti per spettacoli (21%), prodotti alimentari (18,6%), film e musica (9,9%), servizi di telecomunicazione (9,5%), videogiochi (8,9%) e hardware per computer (8,6%).

Percentuali più basse per componenti software per computer (5,3%), farmaci (4,7%), giornali e riviste (2,8%), materiale per formazione a distanza (2,6%) e biglietti per lotterie e scommesse (0,5%).