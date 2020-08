Cresce il numero delle aziende iscritte alla Camera di Commercio Riviere di Liguria che hanno tagliato il traguardo dei cento anni di attività e sono entrate a far parte del Registro nazionale delle imprese storiche.

Istituito da Unioncamere e gestito in collaborazione con le Camere di commercio, dal 2011 il registro è uno strumento di valorizzazione delle imprese con una longevità ultracentenaria, in quanto testimoni delle trasformazioni e della capacità di coniugare innovazione e tradizione, apertura al mondo e appartenenza alla comunità, luogo per eccellenza dove si costruisce e si conserva l’identità del sistema economico e imprenditoriale locale.

Il Registro conta a oggi 2.560 posizioni iscritte in tutta Italia, di cui 74 imprese localizzate nelle province di competenza della Camera di commercio Riviere di Liguria e, più precisamente, 21 imprese storiche nella provincia di Imperia, 17 in quella della Spezia e 36 nella provincia di Savona. Tredici le new entry.

«È un’iniziativa che il nostro ente sostiene volentieri – sottolinea Enrico Lupi, presidente reggente della Camera di commercio Riviere di Liguria – perché ha la finalità di incoraggiare e promuovere quelle imprese che, nel tempo, hanno trasmesso alle generazioni successive il loro patrimonio di esperienze e valori imprenditoriali».

Il Registro delle imprese storiche è consultabile online sul sito Internet di Unioncamere, dove è possibile visionare le schede di tutte le imprese storiche censite.

Ma ecco le tredici nuove imprese centenarie del territorio di competenza della Camera di commercio Riviere di Liguria che, a seguito della recente riapertura delle iscrizioni al Registro disposta da Unioncamere, vanno a far parte delle 74 totali (tra parentesi l’anno di nascita):

• Olivieri Gian Luigi Loano (1880)

• Bar Jole 1930 Sas di Rossi A. e Ravera F. – Sassello (1912)

• Vincenzo Salvo Srl – Chiusavecchia (1897)

• Ferramenta Maccario Snc di Maccario Livio e Ivana – Imperia (1905)

• Caffè Piccardo Srl – Imperia (1905)

• Benza Frantoiano di Benza Giovanni e C. Sas – Imperia (1853)

• Balzola Srl – Savona (1902)

• Vaggi Mirco e C. Sas – Savona (1872)

• Ingrosso Ortofrutticoli Damonte di A. Damonte e C. Snc – Savona (1910)

• Ristorante Quintilio di Bazzano e Germano Snc – Altare (1869)

• Romolo Gioielli di Ferraro Caterina – Carcare (1904)

• A. Dupanloup Srl – Savona (1880)

• Funivie spa – Savona (1912)