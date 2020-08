Un bando per assumere 145 agenti di Polizia Locale-categoria C. Il Comune di Genova ha aperto le selezioni ieri, c’è tempo fino al 9 settembre per presentare la propria candidatura.

L’obiettivo di Palazzo Tursi è aumentare il fabbisogno organico della polizia municipale genovese, le assunzioni potrebbero essere già completate in autunno.

Le domande di partecipazione alla selezione, e il versamento della tassa di iscrizione di 10 euro al concorso, devono essere compilate e inviate per via telematica collegandosi alla pagina web indicata nel sito internet del Comune di Genova e inviate entro le 12 del 9 settembre 2020.

Clicca qui per consultare il testo del bando