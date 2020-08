La contrazione degli arrivi turistici nella riviera ligure di Ponente ha pesantemente influito sui risultati del Casinò di Sanremo, che chiude il mese di luglio con dati negativi, a partire da quelli relativi alle presenze (-20%) e agli incassi (-18%).

La defezione di molti vacanzieri è stato proprio il fattore determinante sull’esito del bilancio mensile: gli introiti di luglio si attestano a 2,9 milioni di euro, il 18% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, risultato che ha portato l’incasso annuale a 12,9 milioni.

A livello dei singoli giochi, sempre apprezzato, tra quelli tradizionali, il Black Jack (+50%), così come le slot machine, che hanno realizzato a luglio 2,4 milioni dopo aver dispensato tante super vincite superiori a 4,999 euro.

«Stiamo affrontando l’estate più problematica di sempre cercando di superare le criticità che si presentano − afferma il presidente del Casinò Adriano Battistotti − Non sottovalutiamo come tutto il comparto turistico soffra il rallentamento in atto sulle vie di comunicazione liguri. Auspichiamo un rapido miglioramento che permetta di fruire a tanti vacanzieri delle potenzialità della nostra riviera in termini di intrattenimento e di clima. Guardiamo con interesse alla Milano Sanremo, che si svolgerà l’8 agosto, come primo evento sportivo, in questo periodo, di grande impatto mediatico».

«Nonostante le oggettive limitazioni del momento che stiamo vivendo − conclude − si intensifica la nostra politica dell’accoglienza verso la clientela con le più diverse offerte di gioco ma anche di spettacolo. Prosegue per tutto agosto l’articolato programma di tornei di poker e di eventi. Abbiamo organizzando nei fine settimana Open Beverage con le prestigiose bollicine di Cuvage, una splendida festa di Ferragosto dedicata al Can Can francese, e l’esclusiva cena con l’Opera dove proporrà il suo migliore repertorio il tenore Gaetano Labalestra. Musica e intrattenimento d’autore nella migliore tradizione della nostra azienda».