L’inaugurazione della Radura della Memoria, in via Walter Fillak, sotto il nuovo ponte Genova San Giorgio, è in programma venerdì 14 agosto, alle 10,30, a due anni dal crollo di ponte Morandi.

I lavori si stanno concludendo in questi giorni.

Nella nuova area verde, parte del più ampio progetto del parco del ponte, sono state piantate 43 specie arboree, a ricordo delle vittime del crollo del viadotto. Alla cerimonia di commemorazione parteciperanno le autorità insieme al comitato Parenti vittime del Ponte Morandi e i soccorritori.

Gli accessi, per rispettare le norme anti-Covid, saranno limitati e contingentati.

Nel pomeriggio di venerdì, alle 15, a Palazzo Tursi, si svolgerà invece la cerimonia di scoprimento della targa con i 43 nomi delle vittime.