Nel primo pomeriggio di venerdì 14 agosto, al termine delle operazioni per la cerimonia in ricordo delle vittime di ponte Morandi e dell’inaugurazione della Radura della Memoria, via Enrico Porro sarà riaperta al traffico veicolare.

Il traffico sarà a senso unico con direzione mare-monti.

I conducenti dei veicoli in uscita da questa strada avranno dunque l’obbligo di dare la precedenza a quelli circolanti in via Walter Fillak.