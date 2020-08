.In seguito all’ordinanza del ministero della Salute del 12 agosto 2020 e considerate le richieste pervenute per ottemperare alla stessa, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, la direzione del Policlinico San Martino di Genova comunica che da lunedì 17 agosto 2020 sarà attivo un nuovo ambulatorio dell’Unità Operativa di Igiene, diretta dal professor Giancarlo Icardi, ubicato al Padiglione 3 piano terra, che effettuerà tamponi per la diagnostica Covid-19 per le persone che hanno soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni in Croazia, Grecia, Malta, Spagna o Colombia, dal lunedì al venerdì, con orario 8.45-12.45.

È necessario prenotare la prestazione contattando il numero 010/5552333, attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce orarie 7.15-8.45 e 13 -14.