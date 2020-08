La terrazza Mirador all’ultimo piano del Galata Museo del Mare , parallelepipedo in cristallo progettato dall’architetto Guillermo Vazquez Consuegra per offrire una visuale della città e del porto di Genova a 360 gradi, presenta nuovi pannelli didascalici e un verde rinnovato grazie al contributo del Gruppo Cambiaso e Risso e dell’Associazione Promotori Musei del Mare onlus. Le due realtà sono da sempre impegnate nella promozione e nel supporto della cultura del mare, del Galata e del Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni.

Il Mirador è l’ultima sala museale del percorso dove il protagonista dell’esposizione d’arte è il paesaggio. Aree di sosta attrezzate in legno iroko coperte da speciali tende in acciaio, un giardino pensile con piante della macchia mediterranea, 4 totem e 2 leggii in corten incorniciano e descrivono monumenti e itinerari storici e artistici. I 4 totem incorniciano e descrivono il Palazzo del Principe, la Commenda di Prè, il Castello d’Albertis e la Lanterna.

Il rinnovamento del Mirador offre un’ulteriore occasione per la visita del più grande museo marittimo del Mediterraneo e del sommergibile Nazario Sauro ormeggiato in Darsena.

Fino a domenica 9 agosto i genovesi potranno visitare il Museo a una tariffa agevolata: il biglietto d’ingresso costerà 9 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi fino a 12 anni. La promozione è valida recandosi in cassa e su presentazione del documento d’identità. Fino al 31 agosto sono attive e valide per tutti residenti e non, le speciali promozioni per la famiglia: ingresso gratuito al Galata Museo del Mare per i ragazzi dai 4/12 anni (massimo due) accompagnati da almeno un adulto (a tariffa intera). Infine per coloro che sono interessati al mare a 360° e intendono unire la visita dell’Acquario di Genova a quella al Galata Museo del Mare, ogni acquisto di 1 biglietto adulto a tariffa intera comprenderà due ragazzi (4-12 anni) in omaggio. La promozione è valida sia in cassa che online sul sito www.acquariodigenova.it

Il Galata Museo del Mare è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).