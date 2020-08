«Non sono per i doppi incarichi, e per questo motivo comunico apertamente di aver riconsegnato nelle mani del sindaco Bucci le deleghe ad assessore alle Politiche socio-sanitarie del Comune di Genova». L’annuncio è di Francesca Fassio, candidata al consiglio regionale per la Lega, che ha parlato oggi in occasione dell’inaugurazione del point elettorale in via Molassana 149r/151r, alla presenza del segretario regionale della Lega Edoardo Rixi.

«Un’esperienza formativa, che sono pronta a portare in Regione, assieme al mio bagaglio di conoscenze per continuare, a livello più alto, a tutelare e garantire le esigenze e i diritti delle persone più deboli», dice ancora Fassio.

«Una tematica che sta molto a cuore alla Lega, che merita di essere maggiormente valorizzata. Sono convinta che il sociale debba essere al centro della prossima legislatura, mettendo le famiglie al centro, con tutte le proprie problematiche, del tutto sottovalutate dal governo di Roma, a partire dalle disabilità», afferma l’assessore.