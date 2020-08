Con una nota ufficiale emessa ieri sera, Gestio Capital conferma che “è stata fatta un’offerta per l’acquisto del Genoa Cfc”.

Guidato da Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani, Gestio Capital è un family office con sede a Londra, attivo nell’immobiliare e nel private equity.

“L’offerta – si legge ancora nella nota – mira a creare valore a lungo termine sia per il club

che per la squadra”. Gestio Capital precisa però che al momento non è in grado “di entrare nello specifico di qualsiasi proposta di investimento”.