Le crociere Costa in partenza a settembre, Costa Deliziosa da Trieste e Costa Diadema da Genova, saranno riservate esclusivamente a ospiti italiani. Lo annuncia in una nota Costa Crociere.

Gli itinerari di una settimana faranno scalo solo in porti italiani. La decisione è stata presa in funzione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e tenendo conto dell’ordinanza emessa oggi dal ministero della Salute italiano in merito ai controlli obbligatori per i viaggiatori di ritorno da alcune destinazioni europee ed estere, che suggerisce un approccio improntato alla cautela.

Le date di partenza delle due navi sono confermate – Costa Deliziosa il 6, 13, 20, 27 settembre e Costa Diadema il 19 settembre – mentre ulteriori dettagli sugli itinerari saranno resi noti nei prossimi giorni. La compagnia sta continuando a operare in stretta collaborazione con le autorità di bandiera nazionali, le Regioni, le istituzioni locali, le autorità sanitarie, le Capitanerie di Porto, le autorità di sistema portuale, i terminal e il Rina, per un’applicazione responsabile, puntuale e ben organizzata delle nuove normative e dei protocolli approvati dal governo per la ripartenza delle crociere.

La compagnia conferma inoltre il prolungamento fino al 30 settembre 2020 della pausa per tutte le altre sue crociere. Costa sta informando gli ospiti e gli agenti di viaggio interessati, ai quali garantirà una ri-protezione secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.