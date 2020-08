Sono aperte le iscrizioni (sino al 25 settembre) per un nuovo corso per tecnico programmatore Scada (Supervisory Control And Data Acquisition) promosso dall’ente formativo Cnos Fap Lt nell’ambito del progetto cofinanziato dall’Ue (programma Operativo Asse 1 “Occupazione” – “Formarsi per competere” – Regione Liguria Fse 2014 – 2020).

I destinatari del corso sono 30 (15 per ogni edizione) under 25 anni, residenti o domiciliati in Liguria, disoccupati e persone in stato di non occupazione in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio (tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni): diploma di istruzione secondaria superiore; laurea.

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di frequenza e profitto per il corso di tecnico programmatore Scada.

Il progetto parte dalla volontà di Engineering di investire su Genova, città a cui il grande gruppo tecnologico italiano è legato da una lunga collaborazione e dove ha una sede già con oltre 200 dipendenti. In particolare il corso nasce dall’accordo tra Cnos Fap ed Engineering con il sostegno di Regione Liguria e si prevede l’assunzione di almeno il 60% degli allievi idonei alla fine del percorso integrato.

Gli interessati possono scaricare la scheda dal sito cliccando qui.

La domanda d’iscrizione va compilata e dotata di marca da bollo da 16 euro e dovrà essere consegnata all’Ente Cnos Fap in una delle 2 sedi e negli orari indicati: via A. Carrara 260 – Quarto – Genova- tel. 010 0986378 – 340 6681967; mail segreteria.quarto@cnos-fap.it. Orario ufficio: dal lunedì al venerdì 9-14; via San Giovanni Bosco 14r, Genova – tel. 010 4694493 – 340 3673249; mail segreteria.sampierdarena@cnos-fap.it. Orario ufficio: dal lunedì al venerdì 9-14.

In alternativa la domanda di iscrizione potrà essere trasmessa via e-mail agli indirizzi sopra indicati. In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo aver apposto la marca da bollo, che dovrà essere annullata apponendo una sigla sulla stessa e corredando la copia del documento di identità.

Saranno accettate esclusivamente le domande pervenute a mano e/o via mail complete di tutta la documentazione richiesta.