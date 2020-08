I nuovi casi di coronavirus in Liguria sono 12, per un totale di 10.683 da inizio emergenza, di cui 1.389 (11 in più di ieri) individuati da screening e 9.294 (1 in più) in pazienti sintomatici. I morti totali restano 1.571 da inizio emergenza.

Secondo il bollettino odierno diffuso da Alisa, gli attualmente positivi sono 1.389 (+8), di cui 24 in ospedale (2 in più). Vuota la terapia intensiva. 389 (10 in più) i positivi in isolamento domiciliare.

Suddivisione dei nuovi positivi (le Asl non si riferiscono alla residenza, ma al referto del tampone).

2 in Asl 1 (contatti di casi confermato).

1 in Asl 2 (contatto di caso confermato)

3 in Asl 3 (1 rientro di viaggio all’estero, 2 accessi in ospedale).

6 in Asl 5 (3 segnalazioni dal dipartimento di prevenzione, un rientro di viaggio all’estero, 2 accessi in ospedale).

I guariti non più positivi salgono a 7.723 (+4). 1.562 i tamponi svolti oggi (in totale 225.756).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1: 3

Asl 2: 9 (+2)

San Martino: 3

Gaslini: 2 (-2)

Asl 4: 1

Asl 5: 6 (+2)

I due ospedalizzati al Gaslini sono un bambino con la madre, tenuti in osservazione in via prudenziale e le cui condizioni non destano preoccupazione.

Gli attualmente positivi divisi per residenza:

Imperia: 72 (0)

Savona: 222 (-1)

Genova: 808 (+2)

La Spezia: 91 (+5)

Fuori regione: 66 (+2)

Altro o in fase di verifica: 130

Sorveglianze attive (contatti di positivi): 1.267 (+12)

Asl 1: 107 (+6)

Asl 2: 283 (-2)

Asl 3: 396 (+1)

Asl 4: 142 (+10)

Asl 5: 339 (-2)