Piena collaborazione con le Questure di Imperia e di Genova per l’avvio entro la fine di agosto dei test sierologici sugli agenti di polizia da parte del personale rispettivamente della Asl 1 e della Asl 3.

Lo comunica l’assessorato alla Sanità di Regione Liguria. In base alla delibera approvata dalla giunta il 5 giugno scorso, i test saranno gratuiti per il personale.

In particolare, per quanto riguarda l’imperiese, la Questura ha comunicato alla Asl il numero di poliziotti che saranno sottoposti al test e nella seconda metà del mese inizieranno i prelievi. Si tratta, in particolare, di 130 agenti a Imperia, 60 a Sanremo e 63 a Ventimiglia. In caso di esito positivo del test, si procederà immediatamente a effettuare il tampone, ponendo la persona interessata in isolamento fiduciario obbligatorio.

Anche per quanto riguarda Genova, la procedura è in itinere e i test saranno avviati entro la fine di agosto. Nei prossimi giorni la Questura del capoluogo ligure comunicherà gli elenchi degli agenti da sottoporre all’accertamento alla Asl 3 che potrà quindi organizzare le giornate di prelievo presso una sede Asl o una sede indicata dalla Questura.