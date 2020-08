Un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno e indeterminato.

Lo ha indetto il Comune di Stella, nel savonese.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 3 settembre 2020.

Il lavoratore si occuperà di manutenzione del patrimonio comunale, comprendente edifici, impianti, aree a verde, arredo urbano, segnaletica, ambiente, manutenzione delle strade, utilizzo e manutenzione ordinaria di automezzi, mezzi d’opera e attrezzature in dotazione agli operai; servizi disgombero neve e assimilati; pulizia strade e igiene ambientale; gestione cimiteri; attività comprese nelle azioni di protezione civile di competenza comunale.

Requisiti specifici per partecipare al concorso sono: il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) o di un diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media) unito a diploma biennale/triennale di qualifica professionale con attinenza al posto messo a concorso (area edilizia, impiantistica, manutentiva, macchine utensili) o di un diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media) unitamente a un’esperienza lavorativa almeno triennale in area edilizia, impiantistica, manutentiva, macchine utensili, maturata presso enti pubblici o aziende private in virtù di un rapporto di lavoro subordinato o maturata in qualità di lavoratore autonomo (i predetti periodi sono cumulabili tra di loro). Necessaria anche la patente di guida di categoria B o superiore.

Qui il testo completo.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a Grazia Chiarlone, responsabile dell’area amministrativa, finanziaria, risorse umane, allo 019 7040818, Pec:

segreteria@comunestella.legalmail.it e-mail: segreter@comune.stella.sv.it.