Firmato questa mattina il contratto relativo agli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento sismico delle Mazzini Est a Chiavari, dove hanno sede la scuola materna ed elementare.

Ad aggiudicarsi i lavori la ditta Asa srl con un ribasso del 28,111% sull’importo a base d’asta di 1.055.063,90 euro.

«Nei primi mesi del 2018 la mia amministrazione è riuscita a sbloccare dal Patto di Stabilità circa 2.800.000 euro per interventi importanti di riqualificazione degli edifici del polo scolastico composto da Mazzini Ovest ed Est − afferma il sindaco Marco Di Capua − Risorse ingenti e grande attenzione per l’edilizia scolastica, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei nostri ragazzi, tutelando anche la loro salute. Abbiamo avuto un ritardo importante in fase di gara in quanto due ditte avevano proposto la stessa offerta, con un ribasso identico al millesimo. Ci siamo, quindi, rivolti all’Anac chiedendo un parere per poter procedere con l’assegnazione. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e finiture occorrenti per i lavori di efficientamento energetico, quindi miglioramento delle caratteristiche termiche delle coperture e degli infissi: moderni impianti in alluminio e un nuovo cappotto con coibentazione esterna dei solai e relativa impermeabilizzazione. Già nelle scorse settimane i tecnici hanno provveduto ad effettuare i carotaggi per delineare lo stato della struttura e definire gli interventi da mettere in atto. Per le operazioni di adeguamento sismico si provvederà all’installazione di fibre speciali, molto simili al carbonio ma con prestazioni migliori, per rinforzare e incrementare la resistenza dell’intero edificio».