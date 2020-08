La Liguria è tra le sette regioni italiane in cui i prezzi delle abitazioni usate segnano un calo, sia nel mese di luglio rispetto a giugno (-0,6%), sia nel trimestre (-1,2%) sia nel dato annuale (-1,8%). Lo rileva un report dell’Ufficio studi di Idealista.

La media nazionale dei prezzi delle case usate segna un trend in crescita in 13 regioni: a livello tendenziale i valori sono in aumento dell’1,4% rispetto a giugno, mentre la variazione annuale segna un +1,1%.

A luglio 2020 la Liguria registra il più alto valore a metro quadrato delle abitazioni usate: 2.467 euro, contro i 1.746 euro/mq di media nazionale. Il massimo storico ligure era stato raggiunto a gennaio 2012, con una media di 3.517 euro al mq.