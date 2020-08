Enrico Lupi è il nuovo presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

Per lui 25 voti favorevoli su 27 da parte del consiglio camerale che si è riunito oggi in modalità videoconferenza.

Nell’accettare la carica, il neo presidente Lupi ha dichiarato: «Il fatto che l’elezione si sia perfezionata direttamente al primo turno è un segno di coesione e di concretezza operativa che garantisce la continuità ai programmi e agli indirizzi politici espressi dal consiglio camerale».

Il presidente Lupi, che resterà in carica fino al rinnovo del consiglio previsto per il prossimo anno (la sua elezione arriva in anticipo a causa delle dimissioni di Luciano Pasquale), ha aggiunto: «Oltre a ringraziare i consiglieri per la fiducia dimostratami, confermo il mio impegno a svolgere l’incarico con la massima disponibilità ad ascoltare e a dar corso alle istanze che provengano dai tre territori rappresentati nella Camera di Commercio Riviere di Liguria».

A dirigere la votazione sono stati il segretario generale Maurizio Caviglia (che dal 1° agosto ha assunto le funzioni di vertice amministrativo in sostituzione di Stefano Senese, collocato a riposo) e il vicesegretario generale Costantina de Stefano.