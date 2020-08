Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,41% a 18.845 punti, ma lima i guadagni con il passare degli scambi. Sugli scudi Cnh Industrial, che guadagna il 2,34%, bene anche Atlantia (+1,26%). In ribasso Saipem (-2,34%) e Bper Banca (-0,95%).

Avvio di seduta positivo anche per le principali borse europee. Londra guadagna lo 0,12% a 6.020 punti, Parigi lo 0,33% a 4.927 punti e Francoforte lo 0,39% a 12.879 punti.

Seduta positiva per le principali borse asiatiche sulla scia della chiusura degli indici Usa, su ipotesi di una ripresa economica che ci sarà anche se in modo irregolare, come evidenziato sia dalla Fed che dalla Bce nei loro verbali. Tokyo ha guadagnato lo 0,17%.

In arrivo oggi la fiducia economica e manifatturiera sia in Francia che in Germania e, successivamente, nell’intera Ue, dove nel pomeriggio viene diffusa la fiducia dei consumatori. Dagli Usa invece sono in arrivo gli indici Markit insieme alle vendite di case in luglio.

Lieve rialzo per il petrolio nella mattinata. Il greggio Wti guadagna lo 0,16% a 42,89 dollari. Il Brent è venduto a 44,99 dollari al barile, praticamente stabile rispetto a ieri.

Nei cambi si indebolisce il dollaro nei confronti dell’euro e dello yen. La monteta unica vale 1,187 biglietti verdi, l’euro yen è in discesa a 125,028 (-0,37%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è sostanzialmente stabile a 141 punti base. Il rendimento è a +0,91%.