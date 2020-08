Le Borse europee chiudono in rialzo con gli investitori che guardano al vertice di Opec+ e in vista dei verbali del Fomc dello scorso 29 luglio della Fed, attesi per questa sera. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per una nuova ondata di contagi da coronavirus.

In rialzo Parigi (+0,79%), Francoforte (+0,74%) e Londra (+0,58%). La Borsa di Milano chiude in rialzo: il Ftse Mib guadagna l’1,06% a 20.055 punti, Ftse All Share +0,99% a 21.902,6 punti.

Sul fronte valutario l’euro sul dollaro si attesta a 1,1902. Spread Btp/Bund poco mosso a 145 punti base, rendimento del Btp decennale benchmark a 0,98%.

A Piazza Affari spiccano i bancari con Banco Bpm (+2,82%), migliore del listino, e Mediobanca (+2,22%) e Unicredit (+2,06%). Sale Cnh a +2,2%. Tra i principali ribassi, Moncler (-1,17%), Tenaris (-0,98%) e Saipem (-0,87%).