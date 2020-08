Avvio di seduta negativo per le principali borse europee. Londra cede lo 0,25% a 6.059 punti, Parigi lo 0,07% a 4.934 punti e Francoforte lo 0,33% a 12.838 punti. Apertura poco mossa a Milano, dove l’indice Ftse Mib cede lo 0,03% a 19.834 punti.

Piazza Affari, dopo i primi scambi, è frenata da Saipem (-1,74%) ed Eni (-0,6%) con il greggio in calo dello 0,8% a 42,77 dollari, nel giorno del vertice dei Paesi Opec. Segno meno per Intesa (-0,4%), Unicredit (-0,45%) e Banco Bpm (-0,1%) con lo spread a 145 punti. Resistono in territorio positivo Moncler (+0,83%) e Pirelli (+0,05%).

In Asia la Borsa di Tokyo recupera sul finale di seduta con gli investitori che tornano sul mercato dopo i recenti ribassi, e con lo stop all’apprezzamento dello yen sulle principali valute, una dinamica che torna a dare slancio ai titoli dell’export. Il Nikkei segna una variazione positiva dello 0,26%, a quota 23.110,61, con un guadagno di 59 punti.

Sul mercato valutario, perde quota il dollaro sull’euro, mentre si mantiene stabile sullo yen. La moneta unica vale 1,194 biglietti verdi, mentre lo yen è stabile a quota 105,52 sul dollaro e scende a 126,04 sull’euro.