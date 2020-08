I casi accertati di coronavirus in Liguria da inizio emergenza sono complessivamente 10.243. Cinque nuovi positivi, rispetto a ieri: 4 nell’Asl 1, di cui 2 contatti del caso importato da Parigi e segnalato nei giorni scorsi, 1 in rsa e 1 contatto di caso già noto e 1 rilevato al pronto soccorso del Galliera. Il cluster di Savona risulta circoscritto e in fase di esaurimento e anche oggi non si rilevano nuovi casi positivi

1.315 individuati da test di screening o contact tracing e 8.928 in pazienti sintomatici

Gli attualmente positivi sono 1.149 (+2), di cui 22 (+1) in ospedale (nessuno in terapia intensiva), 178 in isolamento domiciliare (+4). I guariti non più positivi sono 7.526 (+3). Nessun deceduto nella giornata di oggi, per un totale di 1.568 da inizio emergenza.

Superati oggi i mille tamponi (1.050), per un totale di 193.719.

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 = 7

Asl 2 = 5

Asl 3 Villa Scassi = 3

Galliera = 3

Asl 4 = 2

Asl 5 = 2

Attualmente positivi per residenza:

IM = 72 (+4)

SV = 138 (-2)

GE = 757 (+0)

SP = 28 (+0)

Fuori regione = 51 (+0)

Altro o in fase di verifica = 103 (+0)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 643

Asl 1 = 16

Asl 2 = 148

Asl 3 = 236

Asl 4 = 88

Asl 5 = 155