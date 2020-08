I nuovi casi di coronavirus in Liguria sono 31, per un totale di 10.562 da inizio emergenza, di cui 1.364 (5 in più di ieri) individuati da screening e 9.198 (28 in più) in pazienti sintomatici.

Secondo il bollettino odierno diffuso da Alisa, gli attualmente positivi sono 1.332 (+17), di cui 22 (-2) in ospedale (di cui 1 in terapia intensiva) e 333 in isolamento domiciliare (+14)

Suddivisione dei nuovi positivi:

4 in Asl 1 (3 contatti di casi confermati e un rientro da viaggio all’estero).

3 in Asl 2 (2 contatti di casi confermati, uno in struttura sociosanitaria).

17 in Asl 3 (7 contatti di casi confermati, 6 segnalazioni dal dipartimento di prevenzione, 3 rientri dall’estero, uno in struttura sociosanitaria).

7 in Asl 5 (5 contatti di caso confermato, 2 segnalazioni dal dipartimento di prevenzione).

I guariti non più positivi salgono a 7.659 (+12). 2.361 i tamponi svolti oggi (in totale 217.976).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1: 5

Asl 2: 4

Galliera: 0 (-2)

San Martino: 4 (1 UTI)

Gaslini: 4

Asl 4: 1

Asl 5: 4

I quattro ospedalizzati al Gaslini sono due bambini con le rispettive madri, tenuti in osservazione in via prudenziale e le cui condizioni non destano preoccupazione.

Gli attualmente positivi divisi per residenza:

Imperia: 70 (+1)

Savona: 222 (+1)

Genova: 795 (+6)

La Spezia: 61 (+7)

Fuori regione: 59 (0)

Altro o in fase di verifica: 125 (+2)

Sorveglianze attive (contatti di positivi): 1.139 (-68)

Asl 1: 53 (+7)

Asl 2: 334 (+6)

Asl 3: 339 (-79)

Asl 4: 133 (-43)

Asl 5: 280 (+41)