In Liguria oggi si contano 34 casi di coronavirus in più rispetto a ieri, per un totale da inizio emergenza di 10.617 contagi. Di questi,1.365 individuati da screening e 9.252 in pazienti sintomatici.

Gli attualmente positivi sono 1.364 (+23), di cui 19 (-1) in ospedale (di cui 1 in terapia intensiva / UTI, +0) e 356 in isolamento domiciliare (+11).

Nuovi positivi:

11 Asl2 (9 struttura sociosanitaria contatti di cluster grigliata, 1 attività di screening, 1 segnalazione dipartimento di prevenzione) 16 Asl3 e area metropolitana (5 contatti di caso, 11 segnalazione dipartimento di prevenzione)

6 Asl5 (1 contatto di caso, 6 segnalazione dipartimento di prevenzione).

Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

Guariti non più positivi = 7.682 (+11)

Deceduti = 1.571 (+0)

Tamponi = 221.618 (+1.848)

Ospedalizzati:

Asl1 = 4

Asl2 = 3

San Martino = 3 (1 UTI)

Gaslini = 4

Asl4 = 1

Asl5 = 4

Attualmente positivi per residenza:

IM = 70 (+0)

SV = 226 (+3)

GE = 811 (+11)

SP = 68 (+6)

Fuori regione = 62 (+2)

Altro o in fase di verifica = 127 (+1)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.351

Asl1 = 70

Asl2 = 355

Asl3 = 413

Asl4 = 165

Asl5 = 348