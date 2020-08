27 nuovi casi positivi al Covid-19 in Liguria. Lo rende noto l’ultimo aggiornamento Alisa sulla diffusione del contagio in regione. I casi totali da inizio emergenza sono a oggi 10.501, di cui 1.356 individuati da screening e 9.145 in pazienti sintomatici.

Gli attualmente positivi sono 1.292 (+17), di cui 26 (+1) in ospedale (uno solo in terapia intensiva), 296 in isolamento domiciliare (+26). Oggi effettuati 1.589 tamponi (per un totale di 213.657 da inizio emergenza sanitaria).

Così sono distribuiti i nuovi positivi:

1 Asl 1 (rientro da estero)

9 Asl 2 (5 rientri da estero, 4 contatto di caso confermati di cui 1 link grigliata)

11 Asl 3 (6 rientro da estero, 1 contatto di caso confermato, 4 segnalazioni a dipartimento di prevenzione)

6 Asl 5 (contatti di caso confermato)

I guariti non più positivi sono 10 in più rispetto a ieri, per un totale di 7.640. Nessun deceduto oggi (1.569 da inizio emergenza).

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 = 7

Asl 2 = 5

Galliera = 3

San Martino = 4 (1 UTI)

Gaslini = 2

Asl 4 = 1

Asl 5 = 4

Attualmente positivi per residenza:

IM = 69 (+0)

SV = 212 (+5)

GE = 780 (+5)

SP = 51 (+3)

Fuori regione = 58 (-1)

Altro o in fase di verifica = 122 (+5)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.111

Asl 1 = 75

Asl 2 = 325

Asl 3 = 312

Asl 4 = 132

Asl 5 = 267