16 nuovi casi di coronavirus in Liguria secondo i dati dell’ultimo bollettiono. I casi totali da inizio emergenza salgono ora a 10.474, di cui 1.345 individuati da screening e 9.129 in pazienti sintomatici

Gli attualmente positivi sono 1.274 (+14), di cui 25 (+3) in ospedale (di cui 3 in terapia intensiva / UTI, +0) e 270 in isolamento domiciliare (+7).

Nuovi positivi per Asl:

11 Asl2 (7 contatti di casi di cui 6 link grigliata, 2 strutture sociosanitarie, 1 rientro viaggio estero, 1 segnalazione dipartimento di prevenzione)

3 Asl3 (2 contatti di casi, 1 segnalazione dipartimento di prevenzione)

2 Asl5 (contatti di casi)

I guariti non più positivi sono 7.630 (+2), i deceduti restano 1.569 (+0). I tamponi salgono a 212.088 (+824).

Ospedalizzati:

Asl1 = 7

Asl2 = 4

Galliera = 3

San Martino = 4 (3 UTI)

Gaslini = 2

Asl4 = 1

Asl5 = 4

Attualmente positivi per residenza:

IM = 69 (+0)

SV = 207 (+7)

GE = 775 (+0)

SP = 48 (+2)

Fuori regione = 59 (+4)

Altro o in fase di verifica = 117 (+1)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 945

Asl1 = 55

Asl2 = 323

Asl3 = 321

Asl4 = 80

Asl5 = 166