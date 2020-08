ll cluster di Savona risulta in via di esaurimento.

Nella regione i casi totali da inizio emergenza sono 10.263 (+13).

I 13 nuovi positivi di oggi si riferiscono a 1 caso in Asl 1 ospite Rsa, 3 in Asl 2 di cui due contatti di casi confermati e un caso isolato, 9 in Asl 3 di cui quattro contatti di caso, uno ospite Rsa, quattro da attività di monitoraggio sanitario sulla popolazione) di cui 1.329 individuati da test di screening o contact tracing e 8.934 in pazienti sintomatici

Attualmente positivi = 1.150 (+10), 20 (+2) in ospedale (di cui 0 in terapia intensiva / UTI, +0), 190 in isolamento domiciliare (+1)

Guariti non più positivi = 7.545 (+3)

Deceduti = 1.568 (+0)

Tamponi = 196.917 (+1575)

Ospedalizzati:

Asl1 = 5

Asl2 = 4

Asl3 Villa Scassi = 5

Galliera = 2

San Martino = 1

Asl4 = 2

Asl5 = 1

Attualmente positivi per residenza:

IM = 67 (-1)

SV = 134 (+0)

GE = 766 (+10)

SP = 28 (+0)

Fuori regione = 52 (+1)

Altro o in fase di verifica = 103 (+0)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 658

Asl1 = 22

Asl2 = 133

Asl3 = 255

Asl4 = 94

Asl5 = 154