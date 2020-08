Oggi sono 63 i nuovi casi di coronavirus in Liguria (10.393 da inizio emergenza). Gli attualmente positivi sono 1.224 (+53), di cui 22 (+3) in ospedale (restano due i pazienti in terapia intensiva) e 237 in isolamento domiciliare (+27).

La maggior parte dei nuovi positivi si registrano nel savonese, 41 in totale, di cui 26 del Centro riabilitativo il Gabbiano, 13 legati al cluster della grigliata, 2 contatti di caso confermato. I rimanenti sono due nel territorio dell’Asl 1, sei in Asl 3 (3 residenti a Pavia, 2 contatti di caso, 1 caso isolato), uno in Asl 4 (residenti rientrati da viaggio a Malta) e 13 in Asl 5 (8 rientrati da viaggio a Corfù, 2 contatti di caso, 2 rientrati dall’Inghilterra, 1 ha frequentato locale della Versilia).

I guariti non più positivi sono in totale 7.600 (dieci in più), nessun deceduto. Sono 1.704 i tamponi effettuati oggi, per un totale di 206.804 da inizio emergenza.

Ecco la suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 = 6

Asl 2 = 5

Asl 3 Villa Scassi = 2

Galliera = 1

San Martino = 4 (2 UTI)

Asl 4 = 1

Asl 5 = 3

Attualmente positivi per residenza:

IM = 68 (+2)

SV = 181 (+29)

GE = 768 (+5)

SP = 41 (+11)

Fuori regione = 55 (+1)

Altro o in fase di verifica = 111 (+5)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 802

Asl 1 = 62

Asl 2 = 247

Asl 3 = 273

Asl 4 = 84

Asl 5 = 136