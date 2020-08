33 nuovi casi di coronavirus in Liguria. Secondo l’ultimo bollettino Alisa salgono a 10.446 i casi totali in regione da inizio emergenza, di cui 1.342 individuati da test di screening o contact tracing e 9.104 in pazienti sintomatici.

Gli attualmente positivi sono 1.257 (+15), di cui 20 (+0) in ospedale (di cui 3 in terapia intensiva / UTI, +0) e 253 in isolamento domiciliare (+1).

Nuovi positivi:

6 in Asl1 (2 strutture sociosanitarie dei quali 1 è operatore sottoposto a tampone, 3 contatti di casi, 1 segnalazione a dipartimento di prevenzione)

6 Asl2 (5 contatti casi di cui 4 del cluster grigliata, 1 rientro da viaggio)

17 Asl3 (3 rientri da viaggio, 5 contatti di casi, 9 segnalazioni a dipartimento di prevenzione)

1 Asl4 (rientro da viaggio)

3 Asl5 (2 rientri da viaggio, 1 contatto di caso)

Guariti non più positivi = 7.620 (+18)

Deceduti = 1.569 (+0)

Tamponi = 210.231 (+1.921)

Ospedalizzati:

Asl1 = 5

Asl2 = 5

Galliera = 1

San Martino = 5 (3 UTI)

Asl4 = 1

Asl5 = 3

Attualmente positivi per residenza:

IM = 69 (+1)

SV = 195 (+4)

GE = 775 (+2)

SP = 46 (+2)

Fuori regione = 56 (+1)

Altro o in fase di verifica = 116 (+5)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 877

Asl1 = 41

Asl2 = 294

Asl3 = 278

Asl4 = 91

Asl5 = 173