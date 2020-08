I nuovi casi di coronavirus in Liguria sono 30, per un totale di 10.531 da inizio emergenza, di cui 1.359 individuati da screening e 9.170 in pazienti sintomatici.

Secondo il bollettino odierno diffuso da Alisa, gli attualmente positivi sono 1.315 (+23), di cui 24 (-2) in ospedale (di cui 1 in terapia intensiva) e 319 in isolamento domiciliare (+23)

Suddivisione dei nuovi positivi:

13 Asl 2 (11 strutture socio sanitarie di cui 10 link grigliata, 1 rientro estero, 1 segnalazione dipartimento di prevenzione)

11 Asl 3 (6 contatto di caso confermati, 1 rientro estero, 3 attività di screening, 1 segnalazione dipartimento di prevenzione)

6 Asl 5 (5 contatto di caso confermato, 1 segnalazione dipartimento di prevenzione)

I guariti non più positivi salgono a 7.647 (+7). 1.938 i tamponi svolti oggi (in totale 215.615).

Ospedalizzati:

Asl 1 = 5

Asl 2 = 4

Galliera = 2

San Martino = 4 (1 UTI)

Gaslini = 4

Asl 4 = 1

Asl 5 = 4

Si segnala che i quattro ospedalizzati al Gaslini sono due bambini con le rispettive madri, tenuti in osservazione in via prudenziale e le cui condizioni non destano preoccupazione

Attualmente positivi per residenza:

IM = 69 (+0)

SV = 221 (+9)

GE = 789 (+9)

SP = 54 (+3)

Fuori regione = 59 (+1)

Altro o in fase di verifica = 123 (+1)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 1.207

Asl 1 = 46

Asl 2 = 328

Asl 3 = 418

Asl 4 = 176

Asl 5 = 239