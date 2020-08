Sette nuovi casi coronavirus in Liguria, salgono a 10.250 i casi totali da inizio emergenza. Secondo l’ultimo bollettino di Alisa, i 7 nuovi casi positivi si riferiscono a 3 famigliari di caso confermato rientrato da Parigi in Asl 1, 2 sono di Asl 2 contatti di caso, 1 da pronto soccorso Galliera e 1 di Asl 5 da attività ambulatoriale. Anche oggi nessun nuovo caso relativo al cluster savonese.

1.325 individuati da test di screening o contact tracing e 8.925 in pazienti sintomatici.

Gli attualmente positivi sono 1.140 (-9), 18 (-4) in ospedale (nessuno in terapia intensiva)

189 in isolamento domiciliare (+11).

I guariti non più positivi sono 7.542 (+16). I deceduti restano 1.568 da inizio emergenza. Oggi effettuati 1.623 tamponi, per un totale di 195.342 da inizio pandemia.

Così sono suddivisi gli ospedalizzati:

Asl 1 = 5

Asl 2 = 4

Asl 3 Villa Scassi = 3

Galliera = 3

Asl 4 = 2

Asl 5 = 1

Attualmente positivi per residenza:

IM = 68 (-4)

SV = 134 (-4)

GE = 756 (-1)

SP = 28 (+0)

Fuori regione = 51 (+0)

Altro o in fase di verifica = 103 (+0)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 649

Asl 1 = 25

Asl 2 = 134

Asl 3 = 244

Asl 4 = 89

Asl 5 = 157