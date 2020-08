Sono 12 i nuovi casi di contagiati da coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria.

Questo il dettaglio:

Asl 3 – 5 casi (segnalazioni a dipartimento di prevenzione tra cui 1 turista)

Asl 2 – 7 casi di cui:

3 strutture sociosanitarie

4 contatti di casi confermati (di cui 3 link grigliata del 1° agosto a Quiliano).

I casi totali da inizio emergenza salgono a 10.458, di cui 1.344 individuati da test di screening o contact tracing e 9.114 in pazienti sintomatici. Gli attualmente positivi sono 1.261 (+4), di cui 22 (+2) in ospedale (di cui 3 in terapia intensiva) e 263 in isolamento domiciliare (+10).

1.033 i tamponi svolti oggi (211.264 da inizio emergenza). Salgono i guariti non più positivi (8 in più rispetto a ieri, per un totale di 7.628), resta invariato il numero dei deceduti (1.569).

Gli ospedalizzati:

Asl 1 = 6

Asl 2 = 4

Galliera = 3

San Martino = 4 (3 UTI)

Asl 4 = 1

Asl 5 = 4

Attualmente positivi per residenza:

IM = 69 (+0)

SV = 200 (+5)

GE = 775 (+0)

SP = 46 (+0)

Fuori regione = 55 (-1)

Altro o in fase di verifica = 116 (+0)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 963

Asl 1 = 27

Asl 2 = 326

Asl 3 = 350

Asl 4 = 94

Asl 5 = 166