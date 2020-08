Sono 11 i nuovi casi accertati di coronavirus in Liguria. Sei in Asl 1 (cinque residenti rientrati da un viaggio all’estero, una straniera in vacanza in Liguria presso parenti), 3 in Asl 2 (di cui due contatti di caso del cluster della grigliata individuato ieri, uno da controllo in pronto soccorso), i rimanenti in Asl 3 e in Asl 5 (entrambi residenti rientrati da viaggi all’estero). Oggi effettuati 1.317 tamponi (203.325 da inizio emergenza).

Salgono così a 10.304 i casi totali da inizio emergenza, gli attualmente positivi sono 1.156 (+7), di cui 20 (-2) in ospedale. Restano due i pazienti in terapia intensiva. 203 sono in isolamento domiciliare (+13).

Aumentano anche i guariti non più positivi, quattro in più rispetto a ieri, per un totale di 7.579. I deceduti restano 1.569.

Ospedalizzati:

Asl 1 = 5

Asl 2 = 4

Asl 3 Villa Scassi = 4

Galliera = 2

San Martino = 3 (2 UTI)

Asl 4 = 1

Asl 5 = 1

Attualmente positivi per residenza:

IM = 68 (+6)

SV = 141 (+1)

GE = 762 (-1)

SP = 28 (+1)

Fuori regione = 54 (+0)

Altro o in fase di verifica = 103 (+0)

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 750

Asl 1 = 61

Asl 2 = 203

Asl 3 = 274

Asl 4 = 90

Asl 5 = 122